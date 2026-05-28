Блокс потребует компенсацию за травму на «Ролан Гаррос»

«К сожалению, во время сегодняшней тренировки я услышал щелчок в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря “очень необходимому” брезенту на краю корта», — написал Блокс. Позже он удалил саркастическую часть про «очень необходимый брезент».
На следующий день тренер теннисиста Рубен Бемельманс подтвердил в интервью The Athletic, что команда считает брезент причиной травмы и изучит возможность потребовать компенсацию.
«Там точно нет никаких знаков типа “осторожно, покрытия сзади”. Нужны ли они там? Не думаю. Нужно найти способ обойтись без них, потому что корты там очень узкие. За задней линией почти нет пространства.
На мой взгляд, либо этого не должно быть вообще, либо должно быть другое решение, а не просто класть брезент на землю.
Если посмотреть на матчевые корты: они намного больше, но даже там игроки принимают мяч далеко за задней линией, потому что игра становится все быстрее.
Раньше можно было держать позицию на линии и атаковать мяч оттуда, но сейчас теннис стал настолько физическим, что приходится играть из глубины корта и только потом возвращать себе позицию после нескольких ударов. Но, к сожалению, именно так Алекс и травмировался", — сказал Бемельманс.
Бывший игрок топ-100 также сообщил, что передал замечание организаторам турнира.
Исполнительный директор Ассоциации игроков PTPA Ромен Розенберг рассказал, что на этой неделе тренер одной из пар тоже жаловался ему на безопасность тренировочных кортов «Жан Буэн», в том числе из-за нехватки пространства за задней линией.
