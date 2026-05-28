Давидович-Фокина о расставании с Пуэртой: «После первого круга он прислал длинное сообщение и улетел в Майами»

Ранее комментатор France TV сообщил, что испанец уволил Пуэрту после серьезной ссоры на тренировке. Об этом также писала Marca. Сегодня Давидович-Фокина проиграл Тиаго Тиранте во втором круге — 6:4, 6:7 (4), 1:6, 3:6. Пуэрты на трибунах не было.
После матча испанец опроверг информацию о конфликте.
"После первого круга мы пообедали, потом я пошел немного восстановиться. Мариано сказал, что плохо себя чувствует и поедет в отель. Он уехал, все было нормально — между нами и внутри команды ничего не произошло.
Через два-три часа он прислал мне длинное сообщение о том, что не будет продолжать работу. Он ничего не сказал никому из команды. Просто взял билет и улетел в Майами, не сказав нам ни слова.
Потом я услышал, что раньше он уже так поступал с другими игроками. Видимо, для него это нормально.
В итоге я не собираюсь бегать за ним, если он решил уйти и не доработать до конца турнира. Это не моя проблема. Он взрослый человек и сам принимает решения.
Не знаю, отвечу ли я на его сообщение. Как человек он подвел всю команду".
Позже Давидович-Фокина отдельно подчеркнул, что никакой ссоры между ними не было.
"Нет, мы не ругались. Все было нормально. И на тренировке, и во время матча. Мы хорошо общались.
Не знаю, что сказать. Это странно. Но меня уже ничего не удивляет. За карьеру со мной происходило многое — это просто еще одна история.
Я считал его очень хорошим человеком, но потом узнал, что раньше он уже несколько раз так уходил от других игроков. Тогда я подумал: ладно, значит, это была моя ошибка — взять его в команду", — приводит слова испанца журналист Янник Шнайдер.