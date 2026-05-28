Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давидович-Фокина о расставании с Пуэртой: «После первого круга он прислал длинное сообщение и улетел в Майами»

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал расставание с тренером Мариано Пуэртой по ходу «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Ранее комментатор France TV сообщил, что испанец уволил Пуэрту после серьезной ссоры на тренировке. Об этом также писала Marca. Сегодня Давидович-Фокина проиграл Тиаго Тиранте во втором круге — 6:4, 6:7 (4), 1:6, 3:6. Пуэрты на трибунах не было.

После матча испанец опроверг информацию о конфликте.

"После первого круга мы пообедали, потом я пошел немного восстановиться. Мариано сказал, что плохо себя чувствует и поедет в отель. Он уехал, все было нормально — между нами и внутри команды ничего не произошло.

Через два-три часа он прислал мне длинное сообщение о том, что не будет продолжать работу. Он ничего не сказал никому из команды. Просто взял билет и улетел в Майами, не сказав нам ни слова.

Потом я услышал, что раньше он уже так поступал с другими игроками. Видимо, для него это нормально.

В итоге я не собираюсь бегать за ним, если он решил уйти и не доработать до конца турнира. Это не моя проблема. Он взрослый человек и сам принимает решения.

Не знаю, отвечу ли я на его сообщение. Как человек он подвел всю команду".

Позже Давидович-Фокина отдельно подчеркнул, что никакой ссоры между ними не было.

"Нет, мы не ругались. Все было нормально. И на тренировке, и во время матча. Мы хорошо общались.

Не знаю, что сказать. Это странно. Но меня уже ничего не удивляет. За карьеру со мной происходило многое — это просто еще одна история.

Я считал его очень хорошим человеком, но потом узнал, что раньше он уже несколько раз так уходил от других игроков. Тогда я подумал: ладно, значит, это была моя ошибка — взять его в команду", — приводит слова испанца журналист Янник Шнайдер.