Джокович о Фонсеке перед матчем на «Ролан Гаррос»: «Он игрок больших сцен. Ему нравятся такие события»

Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с Жоао Фонсекой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Источник: Спортс''

"В последние пару лет Фонсеку очень много хвалят. Его потенциал и уровень очевидны, тут нет никаких сомнений.

У него везде огромная поддержка бразильских болельщиков. Мне кажется, он игрок больших сцен. Ему нравятся такие события, нравятся вечерние матчи.

В этом году он провел отличный матч с Синнером в Индиан-Уэллс. В Австралии в трех сетах обыграл Рублева. Так что он точно умеет прибавлять в больших матчах и показывать мощный теннис.

Посмотрим. Это будет еще одна тяжелая игра — с точки зрения физики, длинных розыгрышей и обменов ударами.

Я пока не знаю, поставят нас на день или вечер. Это тоже может повлиять на некоторые вещи в моей игре против него — из-за отскока мяча, скорости корта и так далее.

Похоже, через несколько дней снова будет очень жарко. Эти дни стали очень тяжелым испытанием для многих игроков", — сказал Джокович на пресс-конференции.

