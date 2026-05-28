Джокович о Фонсеке перед матчем на «Ролан Гаррос»: «Он игрок больших сцен. Ему нравятся такие события»

"В последние пару лет Фонсеку очень много хвалят. Его потенциал и уровень очевидны, тут нет никаких сомнений.
У него везде огромная поддержка бразильских болельщиков. Мне кажется, он игрок больших сцен. Ему нравятся такие события, нравятся вечерние матчи.
В этом году он провел отличный матч с Синнером в Индиан-Уэллс. В Австралии в трех сетах обыграл Рублева. Так что он точно умеет прибавлять в больших матчах и показывать мощный теннис.
Посмотрим. Это будет еще одна тяжелая игра — с точки зрения физики, длинных розыгрышей и обменов ударами.
Я пока не знаю, поставят нас на день или вечер. Это тоже может повлиять на некоторые вещи в моей игре против него — из-за отскока мяча, скорости корта и так далее.
Похоже, через несколько дней снова будет очень жарко. Эти дни стали очень тяжелым испытанием для многих игроков", — сказал Джокович на пресс-конференции.