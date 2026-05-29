Украинка на «Ролан Гаррос» обвинила соперницу из России в связях с «пропагандистами»

Украинская теннисистка Александра Олейникова выступила с критикой в адрес российских спортсменов.

Источник: Getty Images

Ранее Олейникова открыто заявляла, что считает флаг РФ «символом терроризма» и говорила, что не видит разницы между российской символикой и свастикой.

«Они являются частью пропаганды. Они молчат и участвую в турнирах при поддержке “Газпрома”. Кто-то даже поддерживает Путина, но не говорит об этом. Нам нужно перестать притворяться, что ничего не происходит», — заявила Олейникова.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, сегодня Олейникова пришла на пресс-конференцию и продемонстрировала фотографии россиянки Дианы Шнайдер рядом с людьми, которых украинка назвала «российскими пропагандистами».

Ротенберг отметил, что не узнал людей на фотографиях Олейниковой.

Шнайдер и Олейникова поспорят за выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» и встретятся на корте 30 мая.

Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
