Соболенко — о поражении Синнера во 2-м круге «Ролан Гаррос»: «Больно видеть, как он мучается»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поражении итальянца Янника Синнера во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

Первая ракетка мира Синнер уступил аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло (56-е место в рейтинге ATP) в пяти сетах (6:2, 6:3, 5:7, 1:6, 1:6).

"Мне было очень жаль его. Я всегда болею за Янника, и было больно видеть, как он так мучается. Я до последнего мяча верила, что он победит, и надеялась на это. Я вообще не думала о своем расписании и о том, когда мне играть: если бы мой матч начался позже, ничего страшного. Я просто переживала, что он не сможет закончить игру.

То, что с ним произошло, печально, но я убеждена, что он вернется еще более сильным. Думаю, сейчас самое время восстановиться, немного отдохнуть и подготовиться к травяному сезону. Жаль видеть, как он так рано покидает турнир", — приводит слова Соболенко Punto de Break.

