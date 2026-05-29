Самый неудачный для звезд «Ролан Гаррос». Кто из топ-10 вылетел на старте

Представитель Казахстана Александр Бублик (10-я ракетка) 26 мая не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В первом матче 28-летний Бублик, девятый сеяный, уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, 80-й ракетке мира, со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.
Американец Тейлор Фриц (девятый) уступил в первом круге немцу Даниэлю Альтмайеру (66-й в рейтинге) со счетом 5:7, 6:3, 3:6, 1:6. Матч продолжался почти три часа.
Российский теннисист Даниил Медведев, шестой сеянный, в первом круге турнира «Ролан Гаррос» проиграл 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. При этом в решающем сете россиянин вел 4:2. После матча Медведев заявил, что не хочет искать оправданий своему проигрышу.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер 28 мая проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло в матче второго круга турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.
В третьем сете матча Синнер попросил вызвать физиотерапевта. Он сообщил ему, что чувствует головокружение и тошноту. После этого он ушел в подтрибунное помещение на несколько минут, а затем продолжил матч.
Пятая ракетка мира Бен Шелтон также не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда американец (пятый номер посева) уступил бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (62-я ракетка) со счетом 4:6, 5:7, 4:6.
Рейтинг ATP
- Янник Синнер (Италия) — 14750 очков
- Карлос Алькарас (Испания) — 11960
- Александр Зверев (Германия) — 5705
- Новак Джокович (Сербия) — 4460
- Бен Шелтон (США) — 4070
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050
- Алекс де Минаур (Австралия) — 3855
- Даниил Медведев (Россия) — 3760
- Тейлор Фриц (США) — 3720
- Александр Бублик (Казахстан) — 3320