Самый неудачный для звезд «Ролан Гаррос». Кто из топ-10 вылетел на старте

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно проиграл Хуану Мануэлю Серундоло (97-я ракетка) во втором круге «Ролан Гаррос». Кто еще из теннисистов топ-10 вылетел на старте турнира «Большого шлема» — в материале «РБК Спорт».

Представитель Казахстана Александр Бублик (10-я ракетка) 26 мая не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В первом матче 28-летний Бублик, девятый сеяный, уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, 80-й ракетке мира, со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

Американец Тейлор Фриц (девятый) уступил в первом круге немцу Даниэлю Альтмайеру (66-й в рейтинге) со счетом 5:7, 6:3, 3:6, 1:6. Матч продолжался почти три часа.

Российский теннисист Даниил Медведев, шестой сеянный, в первом круге турнира «Ролан Гаррос» проиграл 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. При этом в решающем сете россиянин вел 4:2. После матча Медведев заявил, что не хочет искать оправданий своему проигрышу.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер 28 мая проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло в матче второго круга турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

В третьем сете матча Синнер попросил вызвать физиотерапевта. Он сообщил ему, что чувствует головокружение и тошноту. После этого он ушел в подтрибунное помещение на несколько минут, а затем продолжил матч.

В текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» из-за травмы не участвует прошлогодний победитель, вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Так, впервые с 2023 года победителем турнира «Большого шлема» будет не Алькарас или Синнер.

Пятая ракетка мира Бен Шелтон также не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда американец (пятый номер посева) уступил бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (62-я ракетка) со счетом 4:6, 5:7, 4:6.

Рейтинг ATP

  1. Янник Синнер (Италия) — 14750 очков
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 11960
  3. Александр Зверев (Германия) — 5705
  4. Новак Джокович (Сербия) — 4460
  5. Бен Шелтон (США) — 4070
  6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050
  7. Алекс де Минаур (Австралия) — 3855
  8. Даниил Медведев (Россия) — 3760
  9. Тейлор Фриц (США) — 3720
  10. Александр Бублик (Казахстан) — 3320

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
