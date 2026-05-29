Три российские теннисистки сыграют в 3-м круге «Ролан Гаррос»-2026

До третьего круга турнира дошли Мирра Андреева (восьмой номер посева), Анна Калинская (22) и Диана Шнайдер (25). Только у США будет больше сеяных теннисисток в третьем раунде.
Страны-лидеры по числу сеяных теннисисток перед началом третьего круга:
- США — 4 (Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Ива Йович, Мэдисон Киз)
- Россия — 3 (Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер)
- Чехия — 2 (Каролина Мухова, Мари Боузкова), Украина (Элина Свитолина, Марта Костюк)
Матчи третьего круга «Ролан Гаррос»-2026 пройдут 29 и 30 мая.