Три российские теннисистки сыграют в 3-м круге «Ролан Гаррос»-2026

В четверг, 28 мая, определились пары третьего круга «Ролан Гаррос»-2026. В основной сетке женского одиночного разряда выступят три российские теннисистки.

Источник: Getty Images

До третьего круга турнира дошли Мирра Андреева (восьмой номер посева), Анна Калинская (22) и Диана Шнайдер (25). Только у США будет больше сеяных теннисисток в третьем раунде.

Страны-лидеры по числу сеяных теннисисток перед началом третьего круга:

  1. США — 4 (Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Ива Йович, Мэдисон Киз)
  2. Россия — 3 (Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер)
  3. Чехия — 2 (Каролина Мухова, Мари Боузкова), Украина (Элина Свитолина, Марта Костюк)

Матчи третьего круга «Ролан Гаррос»-2026 пройдут 29 и 30 мая.

