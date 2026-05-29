Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: “Синнер вылетел, Big Foe идет дальше”

В это время американец играл четвертый сет с Хубертом Хуркачем. В итоге Тифу выиграл со счетом 6:7 (5), 7:6 (5), 6:4, 6:7 (1), 6:4.
— Вы, наверное, знаете, что Синнер сегодня неожиданно проиграл.
— Болельщики говорили об этом прямо во время матча. А я такой: «Черт возьми». Я уже вел 2:1 по сетам…
— А что именно они вам говорили про Синнера? Сказали результат?
— «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше! Это твое время!».
Я чуть со смеху не умер. Подумал: «Это, наверное, какой-то африканский парень». Я пытаюсь держать себя в руках. Говорю: «Мужик, это звучит так, будто матушка разговаривает с батей». Но они правда искренне это говорят. Они не понимают, что я и сам тут должен справиться.
Это был забавный момент. Вот так я и узнал. Он повторял это по кругу три минуты подряд. Безумие. Вот так я и узнал.
— Как отсутствие Синнера меняет расклад?
— В конечном счете это не имеет значения. Ты должен обыграть одного парня — того, который стоит перед тобой. Это долгие две недели. Всякое может случиться. Это важно, только ели только это твоя ракетка на следующий матч…
Для меня это не важно. Я просто обязан обыграть парня напротив и идти дальше, и дальше, и дальше. Это все, что меня волнует: быть здесь и сейчас. Ты можешь повлиять на турнир только через соперника, который стоит перед тобой. Все остальное не имеет значения, — сказал американец на пресс-конференции.