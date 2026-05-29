Маттео Берреттини: «Синнер достойно принял поражение — это тоже делает его великим чемпионом»

Вчера он уступил Хуану Мануэлю Серундоло 6:2, 6:3, 5:7, 1:6, 1:6, ведя 5:1 в третьем сете. По ходу матча он испытывал физические проблемы — жаловался на головокружение и тошноту.
— Видели ли вы главный апсет дня — вылет Янника? Общались ли с ним?
— Конечно, я видел, что произошло с Янником. Это очень неприятно, и я пожелал ему только одного — как можно скорее вернуться.
Я видел его перед отъездом и сказал: «Возвращайся как можно скорее». Он ответил: «Да-да, удачи».
Я также видел его пресс-конференцию. Как всегда, он был очень сосредоточен и уверен в своих словах. Это часть нашего спорта.
То, что случилось с ним сегодня, не такая уж редкость. Такое происходило со многими игроками. Но вот то, что он делал последние недели, — наоборот, почти невозможно. Это было невероятно.
Уверен, он снова вернется на свой уровень и еще покажет, какой он великий чемпион.
И еще один момент: он очень достойно принял ситуацию. Ничего не говорил, просто продолжал бороться. Думаю, именно это тоже делает его большим чемпионом, — сказал Берреттини на пресс-конференции.
