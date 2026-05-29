Румынка побила рекорд Виктории Азаренко на турнирах «Большого шлема»

Румынская теннисистка Сорана Кырстя разгромила аргентинку Солану Сьерру (68-е место в рейтинге WTA) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:0. Как сообщает Opta, 36-летняя теннисистка стала самой возрастной в Открытой эре, кому удалось выиграть матч в основной сетке турнира «Большого шлема» с «двумя баранками».
Открытая эра в теннисе — период, начавшийся в 1968 году, когда профессиональным игрокам было разрешено участвовать в турнирах вместе с любителями, включая турниры «Большого шлема».
Ранее рекорд принадлежал белорусской теннисистке Виктории Азаренко, которая в 2025 году в возрасте 35 лет победила бельгийку Янину Викмайер в первом круге «Ролан Гаррос» с таким же счетом.
Кырстя (18-й номер рейтинга) третий раз в карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В ⅛ финала она встретится с китайской теннисисткой Ван Сиюй (148).
Кырстя в мае одержала в матче третьего круга «тысячника» в Риме одержала победу над первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко, став самой возрастной теннисисткой, победившей лидера рейтинга на грунте.