«Я не понимаю». Хачанов в драматичном матче проиграл 106-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов завершил свое выступление на «Ролан Гаррос». Россиянин более четырех часов сражался с Йеспером Де Йонгом, но нидерландец оказался сильнее.
Уступил игроку из топ-500
«Ролан Гаррос» — 2026 — отличная возможность для наших теннисистов пройти как можно дальше по турнирной сетке. Среди топ-10 мирового рейтинга остались лишь Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим.
Тем более, соперником россиянина в третьем круге стал Йеспер Де Йонг (106-й в мире). Нидерландец в этом сезоне на грунте ни разу не смог отобраться на крупные турниры и катался по «челленджерам».
В 2026 году имя 25-летнего теннисиста в СМИ всплывало лишь однажды. В феврале Йеспер пристыдил Таллона Грикспура за конфликт с местной федерацией и отказ играть на Кубке Дэвиса. Но тот ответил очень колко, вспомнив, что Де Йонг, выступая за сборную, проиграл 470-й ракетке мира.
«Он говорит, я опозорил страну. Для человека, который как лидер команды проиграл игроку из топ-500, это слишком громкое заявление», — сказал Грикспур.
Однако теперь Йеспер не выглядит, как смешной парень, над которым подшутил Таллон.
Правда, такое яркое выступление никто не ожидал. Де Йонг и на «Ролан Гаррос» уступил в финале квалификации, но все равно получил место в основной сетке. Зато затем неожиданно пошел подъем: он по очереди одолел ветерана Стэна Вавринку и итальянца из третьей сотни рейтинга Федерико Чину, выйдя в третий круг.
Решила подача
Карен в этом матче был безусловным фаворитом. Тем более, россиянин потратил не особенно много сил в первых поединках с французом Артюром Жа (6:3, 7:6 (7:3), 6:0) и аргентинцем Марко Трунхельити (6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)).
Но вмешалась то ли излишняя самоуверенность, то ли наоборот отсутствие веры в себя. Карен никак не мог реализовать брейк-поинты. В первом сете при счете 2:2 он имел две возможности забрать подачу соперника — обе упустил. Зато нидерландец при 5:6 аналогичным шансом воспользовался.
В пользу версии об излишней самоуверенности говорит второй сет. Хачанов полностью переигрывал соперника, но никак не мог вырваться вперед в счете. А во время пауз спрашивал у своего бокса, как человек со столь низким рейтингом умудряется идеально попадать в критических ситуациях.
Показалось, что Карен наконец-то добавит. Все же класса у него гораздо больше, чем у нидерландца. Удивительно, но именно в этот момент пропал козырь, за счет которого Хачанов забрал второй сет, — подача.
Де Йонг был ужасен на приеме, однако внезапно в третьем сете освоился, сделал два брейка и приблизился к победе.
Четвертая партия выдалась крайне драматичной. Йеспер подавал на матч при счете 3:5, но россиянин спасся. Позже Карен вытащил два матчбола и перевел игру на тай-брейк, где одержал победу. Невероятно обидно, что все эти усилия оказались тщетными, ведь в решающем сете силы россиянина покинули. Он отдал четыре гейма на старте сета. Отыграть такой гандикап было уже нереально.
Слабое утешение, но Хачанов хотя бы смог защитить очки, заработанные на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Тогда он тоже вылетел в третьем круге, проиграв Томми Полу в пяти сетах.
Максим Клементьев