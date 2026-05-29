Хачанов о поражении от Де Йонга: «Если думаешь, как просрал там, как обидно проиграл тут — никуда не вылезешь»

В четвертом сете при счете 3:5 россиянин отыграл подачу на матч, а на тай-брейке — два матчбола.
— Тяжело сказать, чего именно не хватило в пятом сете. В первом, например, я играл лучше, но не хватало чего-то, чтобы зацепиться на приеме, в итоге проиграл сет. Во втором перехватил инициативу, начал лучше принимать. А при 2:2 в третьем какая-то ошибка тут, ошибка там — посыпался. Он стал подниматься, я слишком большую дистанцию ему дал, до 2:6, 1:4.
Я-то никогда не сдаюсь, с 1:4 сделал сумасшедший камбэк, воспрял духом, энергия, кураж, адреналин, публика — все вместе. Начинаешь понимать, где открутить, где войти. Казалось бы, отыграл матчболы, выиграл сет, но начало пятого — и снова у него большое преимущество. Где-то поторопился, где-то еще что-то — хрен его знает, чего не хватило.
Казалось бы, он с матчболов проиграл сет, мог бы засуетиться — а в итоге большое преимущество в пятом, я уже не смог вернуться.
— Это самое обидное поражение за последнее время?
— Да набирается обидных, в том числе в пяти сетах. Хотя раньше статистика нормальная была. Обидно, конечно. Старался, играли четыре с половиной часа. Надо не зацикливаться на этом теперь. Все равно люблю теннис, люблю играть — за счет этого только и можно перенести такие поражения.
С одной стороны, я был фаворитом на бумаге, но проиграл. С другой — я же понимаю сам, где я нахожусь по сравнению с предыдущими месяцами. Так что тут как в матче: начинаешь задумываться о прошлом или о будущем — жопа. Так же и в сезоне: если думаешь, как просрал там, как обидно проиграл тут — никуда не вылезешь, — приводит слова Хачанова корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.
Мультики в голове Рублева, Мирра потеряла сережку. Как дела на «Ролан Гаррос»?