Как же так, Новак? Джокович сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» 19-летнему бразильцу

«Для меня это огромное удовольствие. Всегда говорил своему тренеру: “Хочу попасть в одну часть сетки с Джоковичем”. Понимаю, что его карьера не будет длиться слишком долго. Просто хочу получить этот опыт в своей жизни. Думаю, просто постараюсь насладиться моментом. Мы в третьем круге “Ролан Гаррос” — для меня это мечта. Собираюсь наслаждаться каждым моментом матча со своим кумиром, величайшим игроком в истории этого спорта», — сказал бразилец на пресс-конференции перед матчем.