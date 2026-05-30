Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как же так, Новак? Джокович сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» 19-летнему бразильцу

Упустил невероятный шанс.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Фавориты продолжают покидать «Ролан Гаррос». 39-летний Новак Джокович упустил отличную возможность выиграть еще один турнир «Большого шлема». В третьем круге он уступил 19-летнему бразильцу Жоау Фонсеке.

Где все лучшие?

Не будет преувеличением сказать, что практически все любители тенниса хотят увидеть, как Джокович еще раз выиграет турнир «Большого шлема». Ветеран был близок к этому в Австралии: в начале сезона он одолел в полуфинале Янника Синнера, но уступил в решающей игре Карлосу Алькарасу.

Но как же ему повезло во Франции! Испанец снялся из-за проблем с рукой, а итальянец буквально самоустранился во втором круге, отдав Хуану Мануэлю Черундоло уже выигранный матч. Все из-за сильнейшего теплового удара.

Да и вообще «Ролан Гаррос» покинули почти все теннисисты из топ-10 рейтинга. Остались лишь Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим. Казалось, все сложилось ради того, чтобы серб в четвертый раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.

Действительно, какое же великое событие могло случиться, если бы ветеран в самом конце своей карьере взял бы турнир «Большого шлема», который ему толком не давался и в прайме. Вероятно, это бы и произошло, если бы не фанат Джоковича.

Фонсека неоднократно говорил о величии Новака. Очередной раз это произошло накануне.

«Для меня это огромное удовольствие. Всегда говорил своему тренеру: “Хочу попасть в одну часть сетки с Джоковичем”. Понимаю, что его карьера не будет длиться слишком долго. Просто хочу получить этот опыт в своей жизни. Думаю, просто постараюсь насладиться моментом. Мы в третьем круге “Ролан Гаррос” — для меня это мечта. Собираюсь наслаждаться каждым моментом матча со своим кумиром, величайшим игроком в истории этого спорта», — сказал бразилец на пресс-конференции перед матчем.

«Я в это не верил»

Первые два сета действительно напоминали матч ученика и учителя. Новак спокойно контролировал ход игры и держал молодого Фонсеку на расстоянии. Наверняка, сам Джокович в этот момент уже раздумывал, как бы побыстрее закончить поединок: во втором круге он позволил французу Валентину Ройе забрать одну партию и был недоволен этим.

«Сегодня я потратил очень много сил, особенно с учетом жары. Условия были очень тяжелыми. Конечно, сам виноват, что не закончил матч в трех сетах», — говорил он на пресс-конференции после встречи.

Может, именно тех потраченных сил и не хватило Джоковичу в третьем круге. Уже перед началом новой партии серб стал откровенно психовать.

«Можешь подойти еще ближе к моему лицу? Ради бога, дай хоть немного пространства!» — сказал он оператору, оказавшемуся слишком близко.

И в самом начале сета Новак проиграл свою подачу. Именно этот брейк Фонсеки оказался решающим (6:3). В четвертой партии бразилец вновь оказался сильнее (7:5).

Внезапно урок ветерану стал преподавать уже 19-летний теннисист. Совсем печально все стало, когда в начале пятого сета Джоковича стошнило. Несмотря на проблемы со здоровьем, серб бился. Заключительную партию он проиграл со счетом 7:5, а длилась она больше часа.

«Я в это не верил. Просто играл и наслаждался тем, что нахожусь на корте. Это был мой первый матч против Новака. Просто хочу поблагодарить его. Я очень счастлив», — заявил во время флеш-интервью Фонсека.

Зато сам Джокович вряд ли находится в хорошем настроении. Он впервые за 16 лет проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам. В 2010-м он так уступил Юргену Мельцеру, причем тоже на «Ролан Гаррос».

А еще впервые с 2009 года серба не будет во второй неделе розыгрыша Открытого чемпионата Франции. Турнир, который должен был стать его феерией, лишь обновил несколько антирекордов.

Максим Клементьев

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше