Как же так, Новак? Джокович сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» 19-летнему бразильцу

Фавориты продолжают покидать «Ролан Гаррос». 39-летний Новак Джокович упустил отличную возможность выиграть еще один турнир «Большого шлема». В третьем круге он уступил 19-летнему бразильцу Жоау Фонсеке.
Где все лучшие?
Не будет преувеличением сказать, что практически все любители тенниса хотят увидеть, как Джокович еще раз выиграет турнир «Большого шлема». Ветеран был близок к этому в Австралии: в начале сезона он одолел в полуфинале Янника Синнера, но уступил в решающей игре Карлосу Алькарасу.
Но как же ему повезло во Франции! Испанец снялся из-за проблем с рукой, а итальянец буквально самоустранился во втором круге, отдав Хуану Мануэлю Черундоло уже выигранный матч. Все из-за сильнейшего теплового удара.
Да и вообще «Ролан Гаррос» покинули почти все теннисисты из топ-10 рейтинга. Остались лишь Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим. Казалось, все сложилось ради того, чтобы серб в четвертый раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.
Действительно, какое же великое событие могло случиться, если бы ветеран в самом конце своей карьере взял бы турнир «Большого шлема», который ему толком не давался и в прайме. Вероятно, это бы и произошло, если бы не фанат Джоковича.
«Для меня это огромное удовольствие. Всегда говорил своему тренеру: “Хочу попасть в одну часть сетки с Джоковичем”. Понимаю, что его карьера не будет длиться слишком долго. Просто хочу получить этот опыт в своей жизни. Думаю, просто постараюсь насладиться моментом. Мы в третьем круге “Ролан Гаррос” — для меня это мечта. Собираюсь наслаждаться каждым моментом матча со своим кумиром, величайшим игроком в истории этого спорта», — сказал бразилец на пресс-конференции перед матчем.
«Я в это не верил»
Первые два сета действительно напоминали матч ученика и учителя. Новак спокойно контролировал ход игры и держал молодого Фонсеку на расстоянии. Наверняка, сам Джокович в этот момент уже раздумывал, как бы побыстрее закончить поединок: во втором круге он позволил французу Валентину Ройе забрать одну партию и был недоволен этим.
«Сегодня я потратил очень много сил, особенно с учетом жары. Условия были очень тяжелыми. Конечно, сам виноват, что не закончил матч в трех сетах», — говорил он на пресс-конференции после встречи.
«Можешь подойти еще ближе к моему лицу? Ради бога, дай хоть немного пространства!» — сказал он оператору, оказавшемуся слишком близко.
И в самом начале сета Новак проиграл свою подачу. Именно этот брейк Фонсеки оказался решающим (6:3). В четвертой партии бразилец вновь оказался сильнее (7:5).
Внезапно урок ветерану стал преподавать уже 19-летний теннисист. Совсем печально все стало, когда в начале пятого сета Джоковича стошнило. Несмотря на проблемы со здоровьем, серб бился. Заключительную партию он проиграл со счетом 7:5, а длилась она больше часа.
«Я в это не верил. Просто играл и наслаждался тем, что нахожусь на корте. Это был мой первый матч против Новака. Просто хочу поблагодарить его. Я очень счастлив», — заявил во время флеш-интервью Фонсека.
А еще впервые с 2009 года серба не будет во второй неделе розыгрыша Открытого чемпионата Франции. Турнир, который должен был стать его феерией, лишь обновил несколько антирекордов.
Максим Клементьев