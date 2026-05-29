Хачанов о шансах Рублева после вылета Синнера и Джоковича: «Если думать: “Ой, теперь главное — не обосраться”, — то как раз и можно обосраться»

Карен Хачанов оценил шансы Андрея Рублева на титул «Ролан Гаррос» после вылета Янника Синнера и Новака Джоковича.

— Для вас это самый феноменальный турнир в плане результатов?

— Наверно да. Видите: Алькарас снялся, у Синнера внезапный коллапс случился. Лишний раз показывает, что в теннисе все возможно. У всех есть шансы, надо их ждать. Когда появляются — надо пользоваться.

— У Рублева шансы хорошие? Верите?

— А я не смотрел, с кем он играет.

— Сейчас Меньшик, а потом Фонсека или Рууд возможен.

— Да далеко пока так смотреть. Мне кажется, сейчас все в сетке понимают, что есть шанс. Он и до этого был, неважно, что Синнер и Алькарас выиграли девять последних «Шлемов», они же все равно должны это доказать.

Сейчас открылась сетка, Джокович был последний с победой на «Шлеме», теперь будет новый чемпион. Дополнительное волнение, ожидания.

— Это не помогает, а мешает?

— Вопрос к каждому человеку конкретно. Если получится использовать как мотивацию и цель — поможет. А если воспринимать как: «Ой, шанс-шанс-шанс, главное — не обосраться», — можно как раз обосраться.

— А как правильно с этим состоянием справляться?

— А это у Марата [Сафина] спросите, как с этим состоянием лучше бороться. Ну, наверно не думать. Тут тоже как и в матче: слишком много думать — тоже нехорошо. У меня вот сейчас было тоже слишком много идей, вроде чувствуешь себя хорошо — херак, ошибка. Как будто слишком хочешь.

Иногда надо не то что проще относиться, но вот говорят: игра прямолинейная. Ну так если она работает, какая на хрен разница? В итоге твой мозг даст тебе правильный посыл, если ты держишь баланс — вот такая постоянная борьба, — передает слова Хачанова корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

