Джокович о том, сыграет ли он на «Ролан Гаррос»-2027: «Не знаю»

— Насколько вы верили в свою готовность здесь выступать? Вы играли очень много. Чувствуете, что это стало решающим фактором по ходу встречи?
— Часы, которые я провел на корте за три матча, ощущаются так, будто я сыграл все турниры за последние три месяца, если честно.
Учитывая, что я три месяца был травмирован и пытался вернуться, а затем практически сразу приехал на «Большой шлем» на этом покрытии, которое очень требовательно и на котором мне нужно больше времени, чтобы почувствовать игру и войти в ритм… Если учитывать все обстоятельства, думаю, я показал хороший уровень.
— Мы видели, как вы разговаривали с Жоао у сетки. Если хотите, можете рассказать, что вы ему сказали. И в целом — как вы оцениваете его потенциал?
— Конечно, я поздравил его и сказал, что он заслужил победу, сыграл невероятный матч и должен собой гордиться. Пожелал ему удачи. Тот уровень тенниса, который он показывает, создал большой ажиотаж. И думаю, сегодня все увидели, почему вокруг него столько шума.
— Понимаете ли вы, какое наследие оставляете, продолжая в 39 лет играть пятисетовики на «Больших шлемах»?
— Сейчас мне тяжело об этом рассуждать, надеюсь, вы понимаете. Но в то же время были моменты, когда в конце матча я чувствовал, что едва стою на ногах. Если отбросить разочарование и негативные мысли о матче, то есть многое, чем можно гордиться — через что я прошел, что пережил. Я очень благодарен за такой опыт.
— Увидим ли мы вас на «Ролан Гаррос» в следующем году?
— Не знаю.
— Вас бы устроило, если бы это оказался ваш последний матч на турнире?
— Не знаю, — сказал Джокович на пресс-конференции.