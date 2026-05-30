Де Минаур после вылета с «Ролан Гаррос»: «В моей карьере не было ничего похожего на то, что происходит в последний месяц»

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур высказался о поражении от Якуба Меньшика в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 2:6, 2:6, 3:6.

— Я разочарован, это упущенная возможность. Я просто отпустил матч, позволил ему вернуться, и затем случилось то, что происходит в последний месяц. Я просто не смог выбраться из этого цикла. Это совсем на меня не похоже, я очень в себе разочарован.

При любых обстоятельствах я должен найти способ выиграть. Он был после физически тяжелого матча. Я свеж, насколько это возможно.

— Когда ты говоришь «отпустил матч», ты имеешь в виду период в начале второго сета? Возможно, это следствие того, что у тебя была неделя отдыха?

— Честно, я не знаю. В моей карьере не было ничего похожего на то, что происходит в последний месяц. Я просто пытаюсь найти причины и решения, но это не те проблемы, которые у меня были раньше. Наоборот. Я всегда чувствовал себя тем парнем — знаете, будто я собака с костью: не отпускаю, не останавливаюсь до самого конца. Я не понимаю, что произошло сегодня.

— Это поражение стало еще обиднее, учитывая, что ты никогда раньше ему не проигрывал, к тому же он выступал после изнурительного матча в предыдущем раунде?

— Мне не нужны дополнительные причины, чтобы быть разочарованным в себе. Сейчас я полностью разбит.

— В это же время в прошлом году после истории с Бубликом (казахстанец отыгрался с 0:2 по сетам во втором круге — Спортс«“) у тебя тоже был очень тяжелый период. Тогда ты собрался и выдал хороший отрезок. Наверное, нужно сделать это снова?

— Я на это надеюсь. Надеюсь, что смогу снова оттолкнуться и просто всё это стряхнуть. Мне кажется, в карьере есть ограниченное количество возможностей, и ты должен быть готов их использовать. Когда ты их не используешь — это просто разрушает изнутри.

Мне нужно найти способ сделать то же, что и в прошлом году, но уже второй год подряд у меня здесь, на «Ролан Гаррос», получается довольно разочаровывающий турнир.

С одной стороны, хорошая новость в том, что скоро трава — это часть сезона, которую я всегда люблю. Надеюсь вернуться туда, где должен быть. Это моя цель. Но сначала мне нужно как-то забыть сегодняшний день, — сказал Де Минаур на пресс-конференции.