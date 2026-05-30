Баптист о травме: «Самый болезненный финал лучшего сезона в моей жизни»

"Самый болезненный финал лучшего сезона в моей жизни. Все еще жду, когда проснусь от этого кошмара. В голове я могу думать только об одном — почему, почему и почему. Почему я? Почему сейчас? И почему так? Сейчас трудно увидеть какой-то смысл в подобном, но в глубине души я по-настоящему верю, что все происходит не просто так.
Это были долгие и тяжелые несколько дней, наполненные плохими новостями, неконтролируемыми слезами и миллионом мыслей, которые крутятся у меня в голове. Этот новый, но в чем-то знакомый вызов ставит меня перед, вероятно, одной из самых тяжелых глав в жизни, и я более чем готова показать, насколько я на самом деле сильна.
Реальность такова, что все могло быть гораздо хуже, и рядом со мной есть самые невероятные и любящие люди, когда бы они мне ни понадобились. И все равно я чувствую огромную благодарность за то, что у меня есть, и это помогает пережить трудные дни.
Всем, кто писал мне, молился за меня и посылал любовь — огромное спасибо. Я не могу выразить словами, насколько много это для меня значит.
Отдельное спасибо моему отцу, Франклину и Уиллу. Вы поддерживали меня, держали меня на плаву и, черт возьми, буквально собирали меня по кускам в эти последние дни. Слова не могут это передать, но я очень вас люблю. Я вернусь и стану сильнее ?❤️", — написала Баптист в соцсети.