Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баптист о травме: «Самый болезненный финал лучшего сезона в моей жизни»

Хейли Баптист высказалась о травмах передней крестообразной связки и мениска левого колена, которые она получила во втором круге "Ролан Гаррос. Американка пропустит остаток сезона.

Все о звездах российского тенниса

"Самый болезненный финал лучшего сезона в моей жизни. Все еще жду, когда проснусь от этого кошмара. В голове я могу думать только об одном — почему, почему и почему. Почему я? Почему сейчас? И почему так? Сейчас трудно увидеть какой-то смысл в подобном, но в глубине души я по-настоящему верю, что все происходит не просто так.

Это были долгие и тяжелые несколько дней, наполненные плохими новостями, неконтролируемыми слезами и миллионом мыслей, которые крутятся у меня в голове. Этот новый, но в чем-то знакомый вызов ставит меня перед, вероятно, одной из самых тяжелых глав в жизни, и я более чем готова показать, насколько я на самом деле сильна.

Реальность такова, что все могло быть гораздо хуже, и рядом со мной есть самые невероятные и любящие люди, когда бы они мне ни понадобились. И все равно я чувствую огромную благодарность за то, что у меня есть, и это помогает пережить трудные дни.

Всем, кто писал мне, молился за меня и посылал любовь — огромное спасибо. Я не могу выразить словами, насколько много это для меня значит.

Отдельное спасибо моему отцу, Франклину и Уиллу. Вы поддерживали меня, держали меня на плаву и, черт возьми, буквально собирали меня по кускам в эти последние дни. Слова не могут это передать, но я очень вас люблю. Я вернусь и стану сильнее ?❤️", — написала Баптист в соцсети.