Зверев девятый год подряд вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Немец девятый год подряд вышел в четвертый круг этого турнира. Его статистика на этой стадии — 7:1.
Кроме того, Зверев стал четвертым игроком в XXI веке, вышедшим в ⅛ финала на «Ролан Гаррос» минимум девять раз. Чаще до ⅛ финала добирались только Новак Джокович (19), Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (14).
Дальше он сыграет с Йеспером де Йонгом, у которого ведет в личке со счетом 2:0.
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.