Шнайдер вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Шнайдер, имеющей на турнире 25-й номер посева. У Олейниковой не было номера посева. В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко (9-й номер посева) и американкой Мэдисон Киз (19).
Шнайдер 22 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США — 2024. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.
Олейниковой 25 лет, она располагается на 65-й позиции мирового рейтинга. Украинка не имеет в активе титулов WTA. Выход в третий круг Открытого чемпионата Франции стал лучшим результатом для теннисистки на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Франции — второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующей победительницей является американка Коко Гауфф. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).
Ранее ТАСС сообщал, что в четвертый круг Открытого чемпионата Франции пробилась первая ракетка России Мирра Андреева.