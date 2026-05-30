Соболенко обыграла Касаткину в третьем круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

На стадии 1/16 финала Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира встречалась с представляющей ныне Австралию уроженкой Тольятти Дарьей Касаткиной, занимающей 53-ю строчку в рейтинге WTA.

Матч между соперницами продолжался 1 час 17 минут и завершился победой Соболенко в двух сетах — 6:0, 7:5.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет против японки Наоми Осаки.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
