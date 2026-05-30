Дзюба считает, что теннисисту Даниилу Медведеву нужно поменять стиль игры

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужно поменять стиль игры. Такое мнение на Дне московского спорта высказал футболист Артем Дзюба.
Ранее ТАСС сообщал, что Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив в первом круге.
«Теннисисты очень специфические, творческие личности. Они талантливые, но мнительные, поэтому самое главное — менталку надо, конечно, прокачать. Я с большим уважением отношусь к Дане, мы с ним знакомы. Он большой теннисист», — сказал Дзюба.
«Я могу ошибаться, но мне кажется, что ему нужно менять стиль игры. Я понимаю, что невозможно сразу поменять, может быть только хуже, но под него все подстроились. Он постоянно стоит на задней линии, с его габаритами нужно постоянно рвать ритм. Подрезать, выходить к сетке, то есть быть непредсказуемым и разнообразным, что-то придумывать», — добавил Дзюба.