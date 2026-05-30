Гауфф о поражении от Потаповой: «Я проиграла здесь так же, как в Риме. Это плохо»

— У меня были шансы. Думаю, проблема в том, что я не использовала возможности после хороших ударов и не доводила розыгрыши до конца. Мне кажется, в этом и была разница.
— Может быть, вы не могли играть в тот теннис, который хотели? Возможно, приходилось слишком много обороняться?
— Дело в том, что я не использовала свои возможности после определенных ударов. Например, при счете 3:3 у меня было несколько брейк-пойнтов, и я ошиблась в двух или трех бэкхендах. В такой ситуации этого просто не должно происходить.
Не знаю. Кажется, я хорошо тренируюсь, но в решающие моменты не всегда могу перенести это на матч. Иногда получается, иногда нет. Это очередной урок, и, надеюсь, в следующий раз, оказавшись в такой ситуации, буду принимать более правильные решения.
— Одной из ваших сильных сторон всегда была способность выигрывать матчи, даже когда вы показываете не лучший теннис. Сегодня чувствовали, что все равно сможете вытащить этот матч? И что в итоге помешало?
— Мне кажется, я проиграла здесь так же, как в Риме. Это плохо. Не хочется проигрывать одинаковым образом два турнира подряд, но именно это и произошло. И, если честно, в Мадриде было что-то похожее. Одно дело — проиграть. Сегодня, хотя я боролась и выкладывалась полностью, в ключевые моменты не играла так, как хотела.
— Вы второй раз в карьере защищали титул на турнире «Большого шлема». Насколько этот статус повлиял на вашу игру?
— Думаю, на US Open это влияло гораздо сильнее. Здесь, честно говоря, нет. Я нервничала в первом круге, но после этого все было нормально. Перед сегодняшним матчем я не волновалась и вообще не думала о защите титула.
Мне кажется, я многому научилась после того US Open. Не думаю, что статус действующей чемпионки как-то повлиял на сегодняшний результат. Наверное, именно поэтому поражение особенно расстраивает: мне казалось, что после того US Open я многое поняла и стала сильнее. Сегодня мне не удалось это показать, — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Потапова выбила действующую чемпионку, Калинская впервые в ⅛. Последний жаркий день на «Ролан Гаррос».