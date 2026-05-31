Дарья Касаткина: «Когда не играю в теннис, я очень счастливый человек»

— В конце прошлого года у вас был явно очень сложный период, и вы говорили, что были близки к срыву и так далее. Сейчас вне корта у вас всё отлично? Вы чувствуете себя счастливее, чем в конце прошлого года?
— Вне корта я чувствую себя прекрасно. Жаловаться не на что, честно. Я уже говорила, что единственные проблемы идут от того, что происходит на корте. Я бы хотела, чтобы так и было.
Когда я не играю в теннис, я очень счастливый человек. Когда мне не нужно думать о теннисе, я вообще очень весёлая (смеется). Как только выхожу на корт, начинается самое тяжёлое. У меня есть мечты и цели, которых я хочу достичь. И когда все идет не так, как я хочу, я расстраиваюсь. Давление и все такое — это нормально.
Я только что посмотрела документальный фильм про Рафу [Надаля]. Он тоже через это проходил, несмотря на 22 титула «Большого шлема». Все мы сталкиваемся с какими-то проблемами.
— Но несколько недель назад у вас был самый низкий рейтинг за 11 лет. Сейчас вы снова быстро поднимаетесь. Похоже, что все налаживается.
Я на это надеюсь. Посмотрим. Честно говоря, я просто немного изменила отношение к происходящему. За последние два года в моей жизни многое изменилось, поэтому мне нужно было это тоже исправить, знаете, стать более стабильной, немного устроиться.
Наконец-то я могу просто работать, играть в теннис и быть максимально спокойной. Сложно, когда всё идёт не так, как хочешь, а ты отдаёшь этому всю свою жизнь. Иногда это трудно принять, — сказала Касаткина на пресс-конференции.