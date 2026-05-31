Рублев о прическе: «Когда я был далеко от топ-10, все говорили: “Он выглядит как обезьяна”

— Несмотря на весь пот, грунт и стресс на корте, как вам удается так хорошо выглядеть? Как вы ухаживаете за волосами?
— Никаких секретов нет. Думаю, мне просто повезло с тем, как я выгляжу с утра. Как просыпаюсь — так и есть. Если честно, я, конечно, ухаживаю за волосами.
Это даже забавно, потому что, когда я был далеко от топ-10, все говорили: «Может, ему сделать нормальную стрижку? Что у него с волосами? Он выглядит как обезьяна. У него нет денег на парикмахера?».
А когда ты становишься сильнее, попадаешь в топ-10, вдруг все меняется: «О, какие у него волосы, какой стиль, он как рок-звезда». Хотя у меня всю жизнь одна и та же прическа. Вот так и меняется мнение, понимаете?
Но да, я за ними слежу, просто без фанатизма, — сказал Рублев на пресс-конференции.