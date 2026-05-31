Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев о прическе: «Когда я был далеко от топ-10, все говорили: “Он выглядит как обезьяна”

13-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как поменялось отношение к его прическе.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Несмотря на весь пот, грунт и стресс на корте, как вам удается так хорошо выглядеть? Как вы ухаживаете за волосами?

— Никаких секретов нет. Думаю, мне просто повезло с тем, как я выгляжу с утра. Как просыпаюсь — так и есть. Если честно, я, конечно, ухаживаю за волосами.

Это даже забавно, потому что, когда я был далеко от топ-10, все говорили: «Может, ему сделать нормальную стрижку? Что у него с волосами? Он выглядит как обезьяна. У него нет денег на парикмахера?».

А когда ты становишься сильнее, попадаешь в топ-10, вдруг все меняется: «О, какие у него волосы, какой стиль, он как рок-звезда». Хотя у меня всю жизнь одна и та же прическа. Вот так и меняется мнение, понимаете?

Но да, я за ними слежу, просто без фанатизма, — сказал Рублев на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше