Тиафу отыгрался с 0:2 по сетам и второй год подряд вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

22-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу обыграл квалифаера Жайме Фариа в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1, 6:2. В третьем сете американец уступал 3:4 с брейком.
Тиафу девятый раз вышел во вторую неделю «Большого шлема». Он сыграет на этой стадии впервые с «Ролан Гаррос»-2025. Его баланс в четвертом круге на турнирах такого уровня — 5:3.
Дальше он встретится с Маттео Арнальди.