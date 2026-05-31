Оже-Альяссим десятый раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв Брэндона Накашиму со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (4), 7:6 (1).
Канадец десятый раз вышел в ⅛ финала турнира «Большого шлема» и третий на «Ролан Гаррос». Его баланс на этой стадии — 4:5.
За выход в четвертьфинал он поборется с Алехандро Табило.