Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не веди себя так, будто ты крутой». Тиафу и Фариа поспорили у сетки во время матча на «Ролан Гаррос»

Фрэнсис Тиафу обыграл Жайме Фариа в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1, 6:2.

Все о звездах российского тенниса

В решающем сете при счете 2:1 (15:30) американец посчитал, что мяч ушел в аут после подачи Фариа. Однако после проверки Hawk-Eye судья подтвердил, что мяч попал в корт.

Затем теннисисты подошли к сетке и начали спорить.

Тиафу: «Не веди себя так, будто ты крутой. Ты не жесткий. Просто играй».

Фариа: «Вы слышите, что он говорит?».

Судья: «Ты тоже это говорил, так что, пожалуйста… Ты ведешь себя так, будто не говорил ничего ни про него, ни про меня».

Фариа: «Я ничего про него не говорил».

Судья: «Пожалуйста, позвольте мне выполнять свою работу».