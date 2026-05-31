«Не веди себя так, будто ты крутой». Тиафу и Фариа поспорили у сетки во время матча на «Ролан Гаррос»

В решающем сете при счете 2:1 (15:30) американец посчитал, что мяч ушел в аут после подачи Фариа. Однако после проверки Hawk-Eye судья подтвердил, что мяч попал в корт.
Затем теннисисты подошли к сетке и начали спорить.
Тиафу: «Не веди себя так, будто ты крутой. Ты не жесткий. Просто играй».
Фариа: «Вы слышите, что он говорит?».
Судья: «Ты тоже это говорил, так что, пожалуйста… Ты ведешь себя так, будто не говорил ничего ни про него, ни про меня».
Фариа: «Я ничего про него не говорил».
Судья: «Пожалуйста, позвольте мне выполнять свою работу».