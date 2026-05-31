Звонарева и Зигемунд вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Звонарева и Зигемунд на отказе соперниц вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В игре третьего круга Звонарева и Зигемунд (11-й номер посева) должны были встретиться с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меличар-Мартинес (6), однако соперницы не вышли на матч.

Ранее Звонарева и Зигемунд пробились в третий раунд после отказа француженок Фионы Ферро и Диан Парри.

В четвертьфинале спортсменки встретятся с победительницами матча между четвертыми сеяными Габриэлой Дабровски (Канада)/Луизой Стефани (Бразилия) и дуэтом с 15-м номером посева Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Куинн Глисон (США).