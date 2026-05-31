Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.