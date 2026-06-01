Андреева третий год подряд в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Она — самая побеждающая теннисистка сезона

Для Мирры это четвертое выступление в Париже и третий подряд выход в ¼ финала. Она стала самым молодым игроком, сделавшим это на «Ролан Гаррос» три года подряд со времен другой швейцарки Мартины Хингис (1997−1999). «Чувствую ли я себя опытной теннисисткой в 19 лет? Иногда. Рада, что это так выглядит со стороны, но все равно понимаю, что мне еще предстоит набраться опыта. Да, в Париже я выступаю неплохо. Это, кажется, будет мой третий четвертьфинал подряд. Совсем неплохо (смеется). Обожаю играть на грунте, а эти корты для меня особенные, даже сверхособенные. И, разумеется, атмосфера. Надо поблагодарить отдельные группы болельщиков: они помогали мне держаться — не злиться, а, знаете, сохранять “злую” концентрацию», — резюмировала Андреева.