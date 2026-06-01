Андреева третий год подряд в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Она — самая побеждающая теннисистка сезона

Мирра Андреева менее чем за полтора часа сумела обыграть Жиль Тайхманн в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2026. 28-летняя швейцарка проводит мощный грунтовый сезон, ранее дойдя до полуфинала турнира в Рабате и сенсационно обыграв 10-ю сеяную Каролину Мухову в Париже. Однако справиться с еще одной представительницей топ-10 ей не удалось. Андреева выиграла напряженную концовку первой партии, а во второй практически не оставила никаких шансов сопернице. Благодаря этому успеху 19-летняя россиянка защитила очки за прошлый розыгрыш французского «мейджора» и стала лидером сезона по количеству побед (33, 32 — у также шагнувшей в ¼ финала Элины Свитолиной).
Сосредоточенность с первого удара
Этот «Ролан Гаррос» полон сенсаций. Речь как про мужскую, так и про женскую сетку. На ранних стадиях турнир покинули Елена Рыбакина (уступила Юлии Стародубцевой), Аманда Анисимова (Диана Парри), Мария Саккари (вылетела от 114-й ракетки мира Майи Хвалиньской). Соперница Мирры Жиль Тайхманн также успела пошуметь в Париже. Швейцарка сумела отыграться со счета 1:5 во втором сете матча третьего круга с Муховой и повторить свой лучший результат на грунтовом «мейджоре».
Тайхманн — бывшая 21-я ракетка мира (на «Ролан Гаррос» стартовала под 170-м номером), обладательница четырех титулов WTA, пять лет назад играла в финале Индиан-Уэллса. После победы над представительницей Чехии ее баланс встреч с игроками топ-10 стал 9:9. Ранее на «Ролан Гаррос» Жиль прошла Людмилу Самсонову и Магдалену Фрех. Причем за три матча не проиграла ни одного сета.
«Буду честна: думала, что Мухова выиграет, что буду играть против нее. Но я знаю и Жиль, смотрела ее матчи по телевизору, когда была поменьше. Очень хорошая теннисистка, у нее была травма, до травмы очень хорошо играла. Так что да, конечно, думала, что пройдет Мухова, но на этом “Ролан Гаррос”, похоже, вообще можно ожидать чего угодно. Будем изучать, как играет Жиль сейчас», — говорила перед матчем Мирра.
В итоге Андреева была готова к долгому обмену ударами, вынуждая соперницу ошибиться. Впрочем, в первом сете Жиль практически не допускала невынужденных ошибок. Россиянка хоть и начала с раннего брейка, но подтвердить его не получилось (2:2, в решающем розыгрыше промазала со смэша). Решающим стал седьмой гейм. Швейцарка отыгралась с 15:40, а затем не позволила Андреевой реализовать еще один брейк-пойнт на «ровно». Однако Мирра продолжила гнуть свою линию и красивым виннерсом заработала четвертый брейк-пойнт и все же вышла вперед после промаха Жиль (4:3).
Далее она взяла гейм под ноль, в десятом гейме выиграла сет на приеме. Это обескуражило Тайхманн. Уже спустя 10 минут второй партии она проигрывала 0:3. Еще спустя 15 минут Мирра вышла подавать на матч, но тут швейцарка показала, почему она играет на такой высокой стадии. Жиль отыграла два матчбола и мощными ударами выиграла дьюс. Следующий гейм также непросто складывался для россиянки. Но при 30:30 Андреева сделала красивый драйв и с третьего матчбола дожала соперницу.
«Жиль, безусловно, играла очень здорово — особенно на этой неделе. Так что я понимала: мне нужно будет держаться надежно на протяжении всей встречи, не допускать провалов. Просто сказала себе, что надо быть предельно сосредоточенной с самого первого мяча. И я очень довольна тем, как сыграла в четвертом круге», — призналась россиянка.
Особая благодарность Кончите
Для Мирры это четвертое выступление в Париже и третий подряд выход в ¼ финала. Она стала самым молодым игроком, сделавшим это на «Ролан Гаррос» три года подряд со времен другой швейцарки Мартины Хингис (1997−1999). «Чувствую ли я себя опытной теннисисткой в 19 лет? Иногда. Рада, что это так выглядит со стороны, но все равно понимаю, что мне еще предстоит набраться опыта. Да, в Париже я выступаю неплохо. Это, кажется, будет мой третий четвертьфинал подряд. Совсем неплохо (смеется). Обожаю играть на грунте, а эти корты для меня особенные, даже сверхособенные. И, разумеется, атмосфера. Надо поблагодарить отдельные группы болельщиков: они помогали мне держаться — не злиться, а, знаете, сохранять “злую” концентрацию», — резюмировала Андреева.
Отметим, что на трибунах были болельщики в футболках J'adore Mirra («Я обожаю Мирру»). Также особые слова благодарности Мирра адресовала Кончите Мартинес. «Тренер очень сильно мне помогает. Всегда отмечаю ее большую роль, но сегодня она особенная. Кончита подсказала, на что обращать внимание и на чем фокусироваться. Она много потрудилась над тем, как я сыграла против Тайхманн, — так что спасибо ей».
Дальше восьмая ракетка мира сыграет с Сораной Кырстей, у которой ведет в личке 1:0. В этом году россиянка обыграла румынку в четвертьфинале Линца, который в итоге выиграла. Отметим, что Кырстя впервые за 17 лет добралась до ¼ «Ролан Гаррос». Недавно 36-летняя теннисистка говорила, что планирует завершить карьеру в конце текущего сезона.
Тимур Ганеев