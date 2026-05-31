Андреева о расписании матчей: «Мне проще об этом не думать. Что бы ни решили организаторы — просто принимаю»

Мирра Андреева высказалась о том, что Арина Соболенко и Наоми Осака завтра сыграют в вечерней сессии на Корте Филиппа Шатрие.

Источник: Спортс‘’

Впервые за девять игровых дней на «Ролан Гаррос»-2026 в прайм-тайм на центральном корте сыграют девушки.

— О вечерних матчах. На «Ролан Гаррос» женские встречи редко ставят на вечернюю сессию. Хотели бы вы играть в таких матчах и почему?

— В этом году я уже сыграла довольно много вечерних матчей. В Австралии тоже, а в прошлом году в Нью-Йорке мне приходилось выходить на корт очень поздно.

Поэтому я не большой любитель играть последней в вечерней сессии. Я отдаю все на откуп организаторам. Если поставят на вечер — хорошо, сыграю вечером. Если поставят первым запуском — тоже хорошо.

Мне проще вообще об этом не думать. Что бы ни решили организаторы, я просто это принимаю. Так мне легче не накручивать себя и не тратить лишние силы на размышления, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше