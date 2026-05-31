Ходар поздравил болельщиков «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

— Год назад ты играл на стадионе, который вряд ли был так заполнен. А сегодня за тебя болели полные трибуны — и тысячи людей по всему миру. При этом ты по-прежнему предельно сосредоточен. Как тебе удается сохранять такой настрой? Потому что здесь сложновато даже ходить: все знают, что ты Рафа Ходар.
— Да, ситуация изменилась, но я остаюсь прежним человеком — и всегда им буду. Я по-прежнему очень скромен и искренне ценю всю поддержку, которую получил сегодня. Атмосфера была потрясающей, и я очень благодарен болельщикам — играть здесь было настоящим удовольствием.
Еще я хочу поздравить болельщиков «ПСЖ» с заслуженной вчерашней победой [в финале Лиги чемпионов], — сказал Ходар в интервью на корте Алексу Корретхе.