Вторая ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на «Ролан Гаррос», турнире «Большого шлема» в Париже, на стадии ⅛ финала.
Рублев проиграл 20-летнему чеху Якубу Меншику (27-й в мировом рейтинге) со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.
Чех выиграл у Рублева три матча из трех за карьеру.
Меншик впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В следующем матче он сыграет с норвежцем Каспером Руудом (16-й) или бразильцем Жоау Фонсекой (30-й).
Рублев был последним россиянином в мужском одиночном разряде. Теннисист занимает 13-е место в рейтинге ATP, его лучшим результатом на «Ролан Гаррос» были четвертьфиналы в 2020 и 2022 годах.
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.