Рублев о поражении от Меньшика в пяти сетах: «Пока не знаю, как пережить это. Жить дальше просто»

— Пока не знаю, как пережить это. Жить дальше просто. Пока нечего сказать больше.
Обидно. В основном за первые два сета. Потому что и в первом сете первые геймы эти обидные, когда у меня были брейк-поинты, розыгрыши легкие. Следующий гейм на своей подаче проиграл — отдал инициативу. И второй сет тоже: вытащить с брейка, потом на тай-брейке были все шансы, все возможности — сам не реализовал. Это и было ключевое.
Потом вернулся, да, отыгрался — но пятый сет же он тоже хотел выиграть, собрался, стал играть хорошо. Там уже не сложилось. Тоже два мяча обидных.
— Бросилось в глаза, что вы много играли ему под лево, хотя с трибуны казалось, что больше проблем у него справа.
— У него лучше удар слева, да, но справа — более агрессивный. Когда есть время, он старается забегать под право. Наверное, можно было больше через право играть, но уже как есть.
— Понятно, что сейчас обидно, но в целом «Ролан Гаррос» для вас позитивный?
— Конечно. Потому что уровень игры хороший, есть прогресс. Но обидно в любом случае, был шанс дальше пройти — не сложилось. Значит, в следующий раз попробуем снова стену эту долбить.
— А в чем этот прогресс?
— Да во всем потихоньку. Играю, разыгрываю лучше, комбинации провожу. Психологически более устойчивый: да, есть какие-то эмоции, но они не настолько влияют. Раньше начиналось нытье, и все — на несколько геймов улетал. Прогресс есть в общем.
— У вас с Маратом часто звучит, что эмоции и ощущения свои не нужно показывать. Ладно испытывать, но именно прятать от соперника.
— Лучше не показывать, конечно. Ты ж не знаешь, что у него там. Может, он сам уже хочет сдаться. А если увидит, что другой сам такой же — какой смысл сдаваться, уже значит, что шанс есть. Так что, если не показываешь, соперник может сдаться раньше.
— Но больше зависит же от характера: кто-то может спрятать, но внутри будет кипеть так, что лучше бы не прятал.
— А тогда разницы нет. От того, что спрятал, но внутри делаешь то же самое, никакого толка. Не показывать — не только негативные эмоции, а еще то, что ты устал, что тебе тяжело. Не ныть. В первую очередь об этом речь.
Бывает, кто-нибудь откровенно сливает, еле ходит, а потом видит, что у соперника что-то случилось — мини-судороги или что-то такое, и уже появляется шанс. И чего тогда сдаваться? Иногда в итоге выигрывают такие матчи. Так что не показывать — больше в этом смысле, — передает слова Рублева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.
«Не подавай ему, #####, под лево». Рублев не послушал Сафина — и вылетел с «Ролан Гаррос».