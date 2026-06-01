Рублев о поражении от Меньшика в пяти сетах: «Пока не знаю, как пережить это. Жить дальше просто»

Андрей Рублев поделился эмоциями после поражения от Якуба Меньшика в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:7 (6), 6:4, 6:2, 3:6.

Источник: Спортс‘’

— Пока не знаю, как пережить это. Жить дальше просто. Пока нечего сказать больше.

Обидно. В основном за первые два сета. Потому что и в первом сете первые геймы эти обидные, когда у меня были брейк-поинты, розыгрыши легкие. Следующий гейм на своей подаче проиграл — отдал инициативу. И второй сет тоже: вытащить с брейка, потом на тай-брейке были все шансы, все возможности — сам не реализовал. Это и было ключевое.

Потом вернулся, да, отыгрался — но пятый сет же он тоже хотел выиграть, собрался, стал играть хорошо. Там уже не сложилось. Тоже два мяча обидных.

— Бросилось в глаза, что вы много играли ему под лево, хотя с трибуны казалось, что больше проблем у него справа.

— У него лучше удар слева, да, но справа — более агрессивный. Когда есть время, он старается забегать под право. Наверное, можно было больше через право играть, но уже как есть.

— Понятно, что сейчас обидно, но в целом «Ролан Гаррос» для вас позитивный?

— Конечно. Потому что уровень игры хороший, есть прогресс. Но обидно в любом случае, был шанс дальше пройти — не сложилось. Значит, в следующий раз попробуем снова стену эту долбить.

— А в чем этот прогресс?

— Да во всем потихоньку. Играю, разыгрываю лучше, комбинации провожу. Психологически более устойчивый: да, есть какие-то эмоции, но они не настолько влияют. Раньше начиналось нытье, и все — на несколько геймов улетал. Прогресс есть в общем.

— У вас с Маратом часто звучит, что эмоции и ощущения свои не нужно показывать. Ладно испытывать, но именно прятать от соперника.

— Лучше не показывать, конечно. Ты ж не знаешь, что у него там. Может, он сам уже хочет сдаться. А если увидит, что другой сам такой же — какой смысл сдаваться, уже значит, что шанс есть. Так что, если не показываешь, соперник может сдаться раньше.

— Но больше зависит же от характера: кто-то может спрятать, но внутри будет кипеть так, что лучше бы не прятал.

— А тогда разницы нет. От того, что спрятал, но внутри делаешь то же самое, никакого толка. Не показывать — не только негативные эмоции, а еще то, что ты устал, что тебе тяжело. Не ныть. В первую очередь об этом речь.

Бывает, кто-нибудь откровенно сливает, еле ходит, а потом видит, что у соперника что-то случилось — мини-судороги или что-то такое, и уже появляется шанс. И чего тогда сдаваться? Иногда в итоге выигрывают такие матчи. Так что не показывать — больше в этом смысле, — передает слова Рублева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

