Ходар о том, как восстанавливается после пятисетовиков на «Ролан Гаррос»: «Очень помогает день отдыха между матчами»

— Пабло только что сказал нам, что, по его мнению, совсем скоро ты сможешь конкурировать с Алькарасом и Синнером. Как ты реагируешь на его слова?
— Он большой игрок. Он многого добился в туре. Кажется, в какой-то момент он даже входил в топ-10, поэтому прежде всего хочу поздравить его не только с матчем, но и со всей карьерой. Он был одним из ориентиров для испанского тенниса.
Когда рядом есть такие игроки, как Рафа и Карлос, бывает непросто, но Пабло заслуживает признания за все, чего добился. Поэтому для меня было честью разделить с ним корт и получить возможность сыграть против него здесь, на «Ролан Гаррос», в четвертом круге.
— Наверное, в начале года четвертьфинал турнира «Большого шлема» казался чем-то очень далеким. Ты уже успел осознать, чего добился, или стараешься просто жить моментом?
— Я стараюсь наслаждаться моментом. Перед матчем говорил с друзьями и семьей: сыграть в четвертом круге «Ролан Гаррос» — это уже подарок.
Моей целью было получить удовольствие от этого опыта. Конечно, всегда хочется побеждать и показывать свой лучший теннис, и сегодня мне это удалось. Думаю, я отлично справился с тем, чтобы принимать ситуацию такой, какой она есть.
Пабло показывал очень высокий уровень в первых двух сетах, и я это принял. Потом у меня появился шанс, и, думаю, в следующих трех сетах я сумел поднять свой уровень. Очень доволен тем, как складываются эта неделя и весь сезон.
— Некоторые говорят, что когда выигрываешь, то не чувствуешь усталости. Но у тебя уже было два затяжных пятисетовых матча. Чувствуешь ли ты усталость физически или морально?
— Нет, сейчас я просто стараюсь наслаждаться моментом. Конечно, я уже сыграл четыре матча на этом турнире, а некоторые из них были очень долгими. Даже матч второго круга получился затяжным.
Сейчас главное — хорошо восстанавливаться. Очень помогает то, что между матчами есть день отдыха. Это дает возможность подготовить тело к следующей встрече. Я стараюсь качественно восстанавливаться, но усталым себя не чувствую (улыбается), — сказал Ходар на пресс-конференции.
В дебютном четвертьфинале на «Шлемах» Ходар сыграет с Александром Зверевым.
Феерический прорыв Ходара — в цифрах. Он в ¼ «Ролан Гаррос» в 19 лет.