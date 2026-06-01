Соболенко 14-й раз подряд вышла в четвертьфинал «Шлема» и сыграет со Шнайдер

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Наоми Осаку в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Белоруска 16-й раз вышла в четвертьфинал «Шлема». Она стала первой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал минимум на 14 турнирах «Большого шлема» подряд со времен Серены Уильямс (16 подряд — с «Уимблдона»-2000 по Australian Open-2005).

Кроме того, она 12-й раз в сезоне обыграла соперницу из топ-20. Ее баланс против игроков такого уровня — 12:1. Единственное поражение Соболенко потерпела только от Елены Рыбакиной в финале Australian Open.

Дальше Соболенко встретится с Дианой Шнайдер.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
