Первая ракетка мира Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Источник: Reuters

В матче ⅛ финала турнира ее соперницей была представительница Японии Наоми Осака. Встреча, которая продолжалась 1 час 27 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:3.

Соболенко подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Осака сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В четвертьфинале представительница Белоруссии сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Осака — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде.

