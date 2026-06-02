Стали известны все участницы ¼ финала «Ролан Гаррос»

Стали известны все участники ¼ финала «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти €62 млн.
В четвертом круге первая ракетка мира белоруска Арина Соболенка обыграла японку Наоми Осака со счетом 7:5, 6:3. В четвертьфинале она встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга).
Также в ¼ финала вышли россиянки Мирра Андреева и Анна Калинская.
Все пары ¼ финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос»:
- Арина Соболенко (Белоруссия) — Диана Шнайдер (Россия);
- Анна Калинская (Россия) — Майя Хвалиньская (Польша);
- Элина Свитолина — Марта Костюк (обе — Украина);
- Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
В предыдущие три розыгрыша турнира до четвертьфинала доходила только одна представительница России (дважды Андреева и один раз Анастасия Павлюченкова), в 2022-м до этой стадии дошли Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина (потом сменила спортивное гражданство на австралийское).
Три россиянки в предыдущий раз выходили в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2013 году — Мария Шарапова, Мария Кириленко и Светлана Кузнецова. В финале Шарапова проиграла американке Серене Уильямс, которая 1 июня объявила о возобновлении карьеры.