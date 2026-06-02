Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны все участницы ¼ финала «Ролан Гаррос»

Впервые с 2013 года в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграют три россиянки.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Стали известны все участники ¼ финала «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти €62 млн.

В четвертом круге первая ракетка мира белоруска Арина Соболенка обыграла японку Наоми Осака со счетом 7:5, 6:3. В четвертьфинале она встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга).

Также в ¼ финала вышли россиянки Мирра Андреева и Анна Калинская.

Все пары ¼ финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос»:

  • Арина Соболенко (Белоруссия) — Диана Шнайдер (Россия);
  • Анна Калинская (Россия) — Майя Хвалиньская (Польша);
  • Элина Свитолина — Марта Костюк (обе — Украина);
  • Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

В предыдущие три розыгрыша турнира до четвертьфинала доходила только одна представительница России (дважды Андреева и один раз Анастасия Павлюченкова), в 2022-м до этой стадии дошли Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина (потом сменила спортивное гражданство на австралийское).

Три россиянки в предыдущий раз выходили в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2013 году — Мария Шарапова, Мария Кириленко и Светлана Кузнецова. В финале Шарапова проиграла американке Серене Уильямс, которая 1 июня объявила о возобновлении карьеры.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше