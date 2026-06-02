Берреттини о выходе в первый четвертьфинал ТБШ с 2022-го: «Я снова доказал себе, что даже в самые тяжелые моменты могу находить силы»

Итальянец впервые с 2022-го вышел в ¼ финала турнира «Большого шлема».
— С учетом всего, через что вы прошли, стала ли эта победа ценнее?
— Да, потому что я помню, насколько мне было тяжело. Я не удивлен, но я снова доказал себе, что даже в самые тяжелые моменты могу находить силы. Повезло, что рядом со мной были люди, которые помогли найти энергию, позитивные эмоции и мысли. Это непросто — ты как будто в темноте, все идет не так, и тебе сложно даже просто отбивать мячи или бороться.
Я так себя чувствую, потому что с первого до последнего розыгрыша я получал удовольствие, правильно разговаривал сам с собой. Для меня именно это и есть теннис — быть заряженным, счастливым и готовым бороться.
— У вас было много травм. Вы играете как-то по-другому, чтобы беречь тело, или все еще вкладываетесь на 100% в каждый удар?
— Мы пытались разобраться, есть ли что-то в моей игре, что приводит к травмам. Но тогда это проявлялось бы постоянно — на каждой подаче или каждом ударе. Это очень требовательный вид спорта — физически и ментально. Думаю, это один из самых тяжелых видов спорта, если учитывать условия, перелеты и количество часов, которые мы тренируемся и играем.
Я пришел к выводу, что мое тело просто такое, и это нормально. У некоторых игроков более легкий стиль игры. У меня же очень мощный стиль, но я это принял.
Главное было найти уверенность. Думаю, именно это делало меня успешным — я бил по мячу сильно. Поэтому подача и форхенд — это мое главное оружие. Найти этот 100% уровень — это и есть решение, чтобы чувствовать себя так, как сегодня, — сказал Берреттини на пресс-конференции.