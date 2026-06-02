Муж Марии об отказе выдать теннисистке wild card в Queen’s Club: «После всех заголовков в прошлом году они нам не помогают»

Муж и тренер Татьяны Марии Шарль-Эдуар Мария раскритиковал Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) после отказа выдать wild card на турнир WTA 500 в Queen’s Club. 38-летняя немка — действующая чемпионка турнира.

Это решение было принято из-за новой политики LTA, согласно которой приоритет в выдаче wild card отдается британским игрокам.

«Это печально. После всей рекламы женского тенниса, всех заголовков в прошлом году про The Queen of Queen’s на деле они нам не помогают.

Все на турнире — и тренеры, и даже люди из Великобритании — шокированы тем, что они не выдали wild card. Я понимаю, что приоритет отдается британским игрокам, но когда происходит то, что случилось в прошлом году, вы хотите видеть действующую чемпионку в сетке.

Когда Фелисиано Лопес выиграл турнир [в 2017-м], он получил wild card. И в этом году Серена Уильямс получила wild card в парном разряде".