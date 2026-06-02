Соболенко о первом женском матче в прайм-тайм на «Ролан Гаррос» за 3 года: «Надеюсь, это только начало»

Арина Соболенко высказалась о том, что провела матч в вечерней сессии на корте Филиппа Шатрие.

Все о звездах российского тенниса

В четвертом круге первая ракетка мира обыграла Наоми Осаку — 7:5, 6:3.

— Прошло три года с последнего женского матча в вечерней сессии «Ролан Гаррос». Тогда это были вы и Слоун Стивенс. Вас не злит, что понадобилось 33 игровых дня за три года, чтобы вы или любая другая женщина снова попали в вечернюю сессию?

— Прежде всего, я очень горжусь тем, что сегодняшний вечерний матч был именно нашей игрой с Наоми. Это было приятно, я получила прекрасные эмоции.

Меня это не злит. Честно говоря, я люблю играть утром — тогда у меня примерно полтора дня отдыха. Но если бы вы спросили, хотела бы я чаще играть вечерние сессии, я бы сказала: «Конечно, хотела бы, потому что там невероятная атмосфера». Это было очень круто.

Но в то же время я ничего не имею против ранних матчей, потому что тогда у тебя больше времени на отдых и восстановление.

— Долгое время в вечерней сессии были мужские встречи. Может ли это говорить о чем-то негативном в отношении женского тенниса?

— Очень важно, что сегодня наш матч поставили в вечернюю сессию. Это правильное решение. Атмосфера и внимание, которое привлек этот матч, покажут, что в будущем стоит чаще ставить женские матчи вечером. Надеюсь, это только начало. Сегодняшняя игра как будто открыла дверь для женских вечерних сессий, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

