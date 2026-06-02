Арнальди выиграл второй пятисетовик подряд и впервые вышел в ¼ финала «Шлема»

104-я ракетка мира Маттео Арнальди за 5 часов 25 минут обыграл Фрэнсиса Тиафу в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (5), 6:7 (5), 3:6, 7:6 (3), 6:4. В четвертом сете итальянец уступал 1:4 с двумя брейками.

Арнальди выиграл второй пятисетовик подряд — в прошлом круге он обыграл Рафаэля Коллиньона за 5 часов и 3 минуты.

25-летний итальянец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Дальше он сыграет с Маттео Берреттини.