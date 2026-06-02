Осака о вылете с «Ролан Гаррос»: «Не могу позволить себе расстраиваться после каждого поражения»

— Считаете ли вы, что провели успешный грунтовый сезон?
— Я уже не смотрю на результат. Если я каждый день просыпаюсь, выхожу на корт, бью по мячу и чувствую, что становлюсь лучше, — это уже победа. Очевидно, по ходу сезона бывают спады, подъемы, хорошие и плохие периоды. Выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» — положительный для меня результат.
— Вы не обыгрывали ее в последних матчах. Дало ли это вам какую-то свободу или раскованность на корте?
— Честно говоря, я не чувствую, что могу играть против нее раскованно. Это очень сложное чувство, которое трудно описать. Она совсем не похожа на остальных игроков тура. Я могу играть свободно, но при этом считаю проценты в голове, а это не работает. Эти расчеты не имеют значения.
— Можете объяснить, что вы имели в виду, когда сказали, что считаете проценты в голове? Я примерно понимаю, но хотелось бы подробнее. Это только против Арины или вообще против топ-игроков?
— Нет, я могла бы играть даже против 300-й ракетки мира — у меня всегда есть эти расчеты. Иногда это очень помогает, иногда работает против меня. Это постоянный процесс. Например, если человек часто подает широко, то в голове ты думаешь: «Окей, теперь 75% туда-то…». Ну вы понимаете.
— Вас вдохновляет или, наоборот, деморализует тот уровень, который она показала? Вы хотите сократить этот разрыв? Очевидно, вы хотите снова стать первой ракеткой мира.
— (смеется) Извините за смех. Знаете, я понимаю, что раньше я была разочарована после таких матчей. Но я поняла, что это вообще не имеет значения. Я уже играла с ней много раз и, к сожалению, проигрывала много раз, но единственное, что я могу делать, — это продолжать стараться изо всех сил.
Может быть, однажды это сработает в мою пользу, но я не могу позволить себе расстраиваться каждый раз, когда я проигрываю или выигрываю. Честно говоря, просто отбивать мяч, в каком-то смысле, вообще не так уж важно, — сказала Осака на пресс-конференции.