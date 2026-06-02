Зверев стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос» — 2026

В четвертьфинальном противостоянии третья ракетка мира нанес поражение испанцу Рафаэлю Ходару, занимающему в рейтинге 29-е место. Игра продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
Следующим соперником Зверева станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Вторая пара полуфиналистов определится во встречах Фелис Оже-Альяссим (Канада) — Флавио Коболли (Италия) и Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия).
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше