Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос» — 2026

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

В четвертьфинальном противостоянии третья ракетка мира нанес поражение испанцу Рафаэлю Ходару, занимающему в рейтинге 29-е место. Игра продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия).

Вторая пара полуфиналистов определится во встречах Фелис Оже-Альяссим (Канада) — Флавио Коболли (Италия) и Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия).

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше