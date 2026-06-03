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Костюк перед матчем с Андреевой: «Не знаю, как можно спокойно спать, когда твоя страна участвует в военном конфликте, и тебе нечего об этом сказать»

Марта Костюк прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 2:6, 6:2.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Украинка выиграла 17-й матч подряд и впервые вышла в полуфинал «Большого шлема».

— Что для вас значит этот результат?

— Конечно, это прекрасное чувство. Но, как я говорю каждый день, я не думаю о своей победной серии. Ничего не изменилось.

Я очень рада выйти в полуфинал и с нетерпением жду следующего матча.

— В полуфинале вам предстоит сыграть с российской теннисисткой. Удается ли вам абстрагироваться от этого на корте или тот факт, что соперница россиянка, все равно делает матч особенным?

— Если бы я не умела отделять одно от другого, то не смогла бы обыграть Мирру дважды в этом году.

Сейчас я гораздо лучше с этим справляюсь. Обычно мне совершенно не важно, кто находится по другую сторону сетки. Я выхожу на корт играть в теннис и делать свою работу. В четверг для меня ничего не изменится.

— Продолжая эту тему. После победы над Олейниковой Диана Шнайдер сказала: «Я играю не против соперницы, а против мяча». Мирра Андреева, говоря о матчах с украинками, тоже отмечала, что старается концентрироваться только на мяче, а не на личности соперницы. Вас раздражают такие слова? Кажется, будто они пытаются избежать разговора о ситуации.

— Меня это уже не раздражает.

Они все взрослые люди. Они знают, о чем говорят. Они знают, что происходит. У них есть телефоны, инстаграм, они читают новости. Они прекрасно осведомлены о происходящем.

Если они хотят избегать этой темы, то жить с этим придется им, а не мне. Что я могу сказать? Они выбрали для себя стратегию. Вот и все.

Очевидно, я ничего не могу с этим сделать. Но мне бы хотелось видеть более четкую позицию по поводу того, что происходит. Особенно когда твоя страна участвует в военном конфликте (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс").

Я не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимая, что это происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать.

Больше мне добавить нечего, — сказала Костюк на пресс-конференции.

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