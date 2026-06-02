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Хенмэн об игре Зверева на «Ролан Гаррос»: «Его стабильная агрессия — очень хороший знак. Для меня он главный фаворит»

Тим Хенмэн считает Александра Зверева главным претендентом на титул «Ролан Гаррос».

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Источник: Спортс‘’

Сегодня немец обыграл Рафаэля Ходара — 7:6 (3), 6:1, 6:3.

"Безусловно, именно он сейчас мой главный фаворит.

Он действительно играет намного агрессивнее. Посмотрите, как он действует после приема: сначала находится очень далеко за задней линией, а затем постепенно подбирается ближе к корту.

Когда появляется возможность, он идет вперед и мощно атакует как с форхенда, так и с бэкхенда по линии.

Его стабильная агрессия — очень хороший знак. Возможно, именно этого ему раньше не хватало в самых важных матчах.

Но он продолжает развиваться. Добавьте к этому его подачу, которая остается невероятно стабильной и эффективной. Сейчас он играет очень хорошо", — сказал Хенмэн.