Хенмэн об игре Зверева на «Ролан Гаррос»: «Его стабильная агрессия — очень хороший знак. Для меня он главный фаворит»

Сегодня немец обыграл Рафаэля Ходара — 7:6 (3), 6:1, 6:3.
"Безусловно, именно он сейчас мой главный фаворит.
Он действительно играет намного агрессивнее. Посмотрите, как он действует после приема: сначала находится очень далеко за задней линией, а затем постепенно подбирается ближе к корту.
Когда появляется возможность, он идет вперед и мощно атакует как с форхенда, так и с бэкхенда по линии.
Его стабильная агрессия — очень хороший знак. Возможно, именно этого ему раньше не хватало в самых важных матчах.
Но он продолжает развиваться. Добавьте к этому его подачу, которая остается невероятно стабильной и эффективной. Сейчас он играет очень хорошо", — сказал Хенмэн.