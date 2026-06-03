Легендарный теннисист объяснил поражение Рублева на «Ролан Гаррос»

Специалист считает, что чех Якуб Меншик выкладывался и по ходу проигранных им третьего и четвертого сетов, а не берег силы на решающую партию.
«Мне кажется, что так сложилось. Сказать, что отдохнул в сете, а в следующем настроился… Если чех отдохнул, значит, он меньше бегал бы за мячами, а розыгрыши были короткими, и соперник точно так же не выложился бы на полную мощность. Если один отдыхает и проигрывает, то у того, кто выигрывает, энергии тратится тоже меньше. По логике вещей. А собраться иногда бывает очень сложно, если ты отдыхаешь-отдыхаешь. Включиться потом нелегко», — считает Ольховский.
Рублев смог отыграться со счета 0−2 по партиям, но все равно уступил Меншику в пяти сетах — 3:6, 6:7 (6−8), 6:4, 6:2, 3:6.