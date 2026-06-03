Чех Меншик стал соперником Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Фонсеке 19 лет. Он имеет в своем активе два титула ATP. В третьем круге текущего Открытого чемпионата Франции он сенсационно обыграл серба Новака Джоковича, который впервые за 17 лет уступил на данной стадии турнира. До этого момента лучший результат бразильца на турнирах «Большого шлема» был выход в третий круг «Ролан Гаррос» в 2025 году.