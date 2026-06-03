Чех Меншик стал соперником Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чешский теннисист Якуб Меншик вышел в ½ финала «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале чех в трех сетах обыграл бразильца Жоао Фонсека (30-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
В следующем матче Меншик сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Меншик и Фонсека впервые встретились на уровне ATP. В 2024 году они сыграли в рамках Итогового турнира ATP среди игроков до 21 года. В матче группового этапа победу одержал бразилец.
Меншику 20 лет, он является 27-й ракеткой мира и победителем двух турниров ATP в одиночном разряде. Чех впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
Фонсеке 19 лет. Он имеет в своем активе два титула ATP. В третьем круге текущего Открытого чемпионата Франции он сенсационно обыграл серба Новака Джоковича, который впервые за 17 лет уступил на данной стадии турнира. До этого момента лучший результат бразильца на турнирах «Большого шлема» был выход в третий круг «Ролан Гаррос» в 2025 году.
«Ролан Гаррос», общий призовой фонд которого составляет €61,723 млн, продлится до 7 июня.