Чемпион «Шлемов» рассказал, что нужно россиянкам для победы на этом «Ролан Гаррос»

«Не буду забегать вперед. Здесь настолько сейчас все неоднозначно. Соболенко считалась лидером-лидером, а потом она начинает грунтовый сезон и не показывает, череда непонятных поражений. Кто сейчас еще играет в сетке, все в хорошей форме, кто дошел до этой стадии. У кого больше останется сил, кто покажет более стабильную игру, кто справится со своими эмоциями, тот и победит», — подчеркнул Ольховский.