«После первого сета он начал по-настоящему раскрываться». Курье — об игре Зверева в матче с Ходаром

«Первая подача сегодня была великолепной. Обычно она у него и так очень хороша, но сегодня он попадал первым мячом даже чаще обычного, причем мячи ложились гораздо ближе к линиям, чем мы привыкли видеть в его исполнении», — сказал Курье в эфире TNT Sports.