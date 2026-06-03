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«После первого сета он начал по-настоящему раскрываться». Курье — об игре Зверева в матче с Ходаром

Джим Курье высказался об игре Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Ходара — 7:6 (3), 6:1, 6:3.

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Источник: Спортс‘’

"Думаю, для него важно найти правильный баланс. Он все еще пытается немного отойти от своего привычного стиля игры.

Весь сезон он работает над тем, чтобы увеличить скорость форхенда и добавить больше разнообразия. В каком-то смысле он берет пример с Янника [Синнера]: особенно это касается игры слева, где он стал чаще использовать укороченные и выходы к сетке.

При этом его базовая модель игры по-прежнему строится на том, чтобы выдерживать мощь соперника в затяжных розыгрышах. Но после того как он выиграл первый сет и почувствовал уверенность, он начал по-настоящему раскрываться. Скорость его ударов слева была просто запредельной.

Его бэкхенд разгонялся до 127 км/ч, тогда как обычно этот показатель у него на уровне 120 км/ч".

Также четырехкратный чемпион «Больших шлемов» отдельно отметил подачу Зверева.

«Первая подача сегодня была великолепной. Обычно она у него и так очень хороша, но сегодня он попадал первым мячом даже чаще обычного, причем мячи ложились гораздо ближе к линиям, чем мы привыкли видеть в его исполнении», — сказал Курье в эфире TNT Sports.